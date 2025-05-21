تسجيل هزتان ارضيتان قرب الحدود العراقية ـ الإيرانية

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أعلنت للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، تسجيل هزتان أرضيتان داخل الاراضي الإيرانية قرب الحدود العراقية ـ الإيرانية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز انه " تم تسجيل هزتان أرضيتان داخل الاراضي الإيرانية قرب الحدود العراقية ـ الإيرانية في "، مشيرة الى ان "قوتها تراوحت بين ١.٢ الى ٢.٢ درجة".

