صحة الأنبار تنشر سيارات إسعاف قرب المراكز الامتحانية (صور)

وقال الدائرة في بيان ورد لـ ، إنه "في إطار حرصها على سلامة الطلبة خلال أداء امتحانات الصفوف المنتهية، فعّلت ، ومن خلال شعبة الإسعاف الفوري، خطتها الصحية الخاصة بموسم الامتحانات. حيث تم يوم الاربعاء الموافق 21 أيار 2025 نشر سيارات الإسعاف مزودة بكوادر طبية ومسعفين مؤهلين عند المراكز الامتحانية للصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط في عموم المحافظة".وأضافت الدائرة، أن "الكوادر باشرت مهامها منذ ساعات الصباح الأولى قبل انطلاق الامتحانات، وذلك لضمان الجهوزية التامة للتعامل مع أي طارئ صحي. سواء من خلال تقديم الإسعافات الأولية داخل المركز الامتحاني. أو نقل الحالات التي تستوجب رعاية إضافية إلى أقرب أو مستشفى".وأكدت دائرة أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استباقية تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة للطلبة، بالتنسيق الكامل مع والجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة. مشيدةً في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قبل فرق الإسعاف الفوري وكوادرها الميدانية المنتشرة في عموم المحافظة.