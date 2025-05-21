العمل تطلق راتب المعين المتفرغ لشهر أيار الحالي

وبينت رئيس هيئة حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى ، أن "الهيئة اكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لأكثر من (388) ألف مستفيد لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ اجمالي يبلغ اكثر من ( 66) مليار و(990)مليون دينار لشهر ايار لعام 2025".ودعت عبدالرحيم، المستفيدين والمستفيدات الى "التوجه لمنافذ الصرف الالكتروني ‏المعتمدة لاستلام رواتبهم بعد اكمال ‏الاجراءات، وتبليغهم من قبل المصرف".