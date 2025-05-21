وزير الداخلية يجهز دوريات الطريق السريع بعجلات لكزز 2025

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "بهدف دعم العمل الأمني والخدمي الذي تقوم به تشكيلات ، وجه بتخصيص عجلات حديثة 2025 نوع بهدف استخدامها في مجال متابعة من الى ".وأشار البيان الى ان "هذه العجلات تمتاز بتقنيات حديثة لتأمين الحماية للمواطنين الى جانب عجلات الدفاع المدني والاسعاف الفوري وقواطع المرور الموجودة هناك".ولفت الى ان "هذه الخطوة من قبل الوزير تأتي لغرض مواكبة التطور الحاصل في مجال العمل الشرطوي وتوفير خدمات متميزة ضمن عمل وزارة الداخلية ومن افضل المناشئ العالمية".