وزير التربية يتوعد المخالفين داخل المراكز الامتحانية

وقال الوزير في بيان ورد لـ ، ان "وزير التربية وجه بتشكيل لجان تحقيقية واصدار عقوبات صارمة تشمل التوبيخ والانذار وقد تصل الى العزل الوظيفي لعدد من مراقبي المراكز الامتحانية نظير مخالفتهم التعليمات الوزارية التي تنص بعدم تصوير الاسئلة داخل القاعات وبعد توزيعها بدقائق".وأضافت ان "ذلك يهدف الى الحفاظ على شفافية العملية الامتحانية وعدم ارباك الممتحنين".يذكر ان توصيات صدرت اليوم بحق المخالفين من مراقبي بعض المراكز الامتحانية في قاطع الاولى والانبار وذي قار وديالى والبصرة.