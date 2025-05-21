أهالي الحيانية في البصرة يتظاهرون دعما لقرار رئيس الوزراء بإيقاف حملات رفع التجاوزات

وقال مراسل ، ان "أهالي منطقة في الحيانية ، تظاهروا اليوم، دعما لقرار في ايقاف حملة رفع التجاوزات".وأضاف ان "المتظاهرين قدموا شكرهم رئيس الوزراء ولزعيم ".