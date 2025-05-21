4 ساعات قطع للكهرباء في كربلاء وعارض يطفي المحطات الثانوية بالنجف

وقال مراسل ، ان "ساعات انطفاء التيار الكهربائي في ازدادت دون معرفة الأسباب".وأضاف ان "ساعات القطع وصلت الى 4 ساعات فيما يعود التيار الكهربائي الوطني لمدة ساعة نصف الساعة".فيما أعلنت في بيان ورد لـ نيوز، ان "خط ــ نجف 400 تعرض الى الفصل نتيجة عارض حقيقي أدى إلى إطفاء عدد من المحطات في ".وتابع انه "تم اعادة المحطات للعمل من قبل كوادرنا الهندسية والفنية وهي حاليا بالعمل".