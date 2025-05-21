لا قطوعات او مظاهر مسلحة.. اجتماع بشأن زيارة ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد (ع)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " ترأس، اليوم الأربعاء، مؤتمراً موسعاً، في مقر الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية، بحضور وكيلي الوزارة لشؤون الشرطة والاستخبارات وقائدي عمليات والشرطة الإتحادية وعدد من القادة الأمنيين والضباط، لمناقشة الاستعدادات الجارية لتأمين إحياء ذكرى استشهاد الإمام عليه السلام في ".وأضافت ان "الوزير استمع إلى شرح موجز من عن آلية عمل خلال هذه المناسبة".ووجه الشمري "بجملة من التوصيات المهمة وضرورة العمل المشترك لجميع الوزارات والدوائر المعنية وتهيئة الكوادر التخصصية ومفارز الدفاع المدني وتركيز الجهد الاستخباري".كما شدد "على الابتعاد عن المظاهر المسلحة بشكل تام، فضلاً عن الدقة في التفتيش ومنع أي شكل من أشكال القطوعات او تكدس للعجلات، وأن تكون هناك انسيابية عالية في حركة المرور".