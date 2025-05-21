السيد الصدر يعلق على "عدم جواز" تقدم المرأة إمامة الصلاة أو القضاء

وقال في بيان، "قد يظن البعض أن عدم جواز تقدم المرأة لإمامة صلاة الجمعة والجماعة أو القضاء استنقاص من المرأة واستصغار لها".وأضاف "لنا على ذلك عدة تعليقات منها، إنها معصومة حالها حال الرجل في ذلك وأوضح مثال لذلك هو عليها السلام"، مردفا "التعليق الثاني إن الله قد ساوى بين المرأة والرجل في أصل الخلقة".ولفت السيد الى أن "التعليق الثالث إن المرأة هي الأفضل والأكمل من عدة نواح كالجمال والحنان والأجنة وغيرها"، مضيفا "التعليق الرابع إن الله جعل في التصدي للأمور الأخروية والدينية مسؤولية كبيرة وحملا عظيما".