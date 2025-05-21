وصفت بالسابقة الخطيرة.. العيداني يتمرد على القرارات الحكومية

نواب انتقدوا بشدة موقف سواء في التعامل مع ملف التجاوزات او مع عدم الالتزام بقرارات الحكومةويقول نواب انه لا يمكن معالجة التجاوزات باستخدام القانون بشكل صارم على المواطنين ويجب مراعاة الوضع الانساني في التعامل مع هكذا ملفات حساسة.وبحسب مراقبين فان امتناع محافظ عن تنفيذ قرارات رئيس الحكومة يشكل سابقة خطيرة قد تفتح ابواب من التمرد على قرارات الحكومة وتؤسس لمرحلة خطيرة في طبيعة التعامل بين والحكومات المحلية.