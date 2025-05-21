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وصفت بالسابقة الخطيرة.. العيداني يتمرد على القرارات الحكومية
محليات
السومرية نيوز – محلي
من البصرة الى بغداد وصل صراخهم.. لتستجيب حكومة السوداني الاتحادية بايقاف جرافات الهدم وتمتنع حكومة العيداني المحلية عن الاستجابة في موقف لم يكن الاول لمحافظ البصرة في التعمل مع حكومة المركز
2025-05-21 | 14:01
2025-05-21T14:01:19+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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وصفت بالسابقة الخطيرة.. العيداني يتمرد على القرارات الحكومية
3,535 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
من
البصرة
الى
بغداد
وصل صراخهم.. لتستجيب حكومة
السوداني
الاتحادية بايقاف جرافات الهدم وتمتنع حكومة
العيداني
المحلية عن الاستجابة في موقف لم يكن الاول لمحافظ البصرة في التعمل مع حكومة المركز
نواب انتقدوا بشدة موقف
العيداني
سواء في التعامل مع ملف التجاوزات او مع عدم الالتزام بقرارات الحكومة
ويقول نواب انه لا يمكن معالجة التجاوزات باستخدام القانون بشكل صارم على المواطنين ويجب مراعاة الوضع الانساني في التعامل مع هكذا ملفات حساسة.
وبحسب مراقبين فان امتناع محافظ
البصرة
عن تنفيذ قرارات رئيس الحكومة يشكل سابقة خطيرة قد تفتح ابواب من التمرد على قرارات الحكومة وتؤسس لمرحلة خطيرة في طبيعة التعامل بين
الحكومة المركزية
والحكومات المحلية.
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