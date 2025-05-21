التربية تصدر قرارات تخص ثلاث فئات من الطلاب (وثيقة)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " العام والاهلي والاجنبي وافقت على قبول خريجي مراكز محو الأمية والتعليم المسرع واليافعين الحاصلين على شهادة الدراسية الابتدائية في الدراسة المتوسطة المسائية".وأضافت انه "تم زيادة سقف من عمر (20) سنة ولغاية (28) سنة".