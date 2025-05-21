ذوو أحد طلاب الكلية العسكرية المتوفين يكشف لـ السومرية تفاصيل جديدة

كشف ذوو أحد طلاب الكلية العسكرية المتوفين في تفاصيل جديدة، مشيرا الى أن ذويهم كان بصحة جيدة قبل التحاقه.

وقال أقارب الطالب "الحسين "، في حديث لـ ، "ابننا خريج ميكانيك طائرات في الجامعة التكنلوجية وقدم للكلية العسكرية لخدمة البلد واجتاز كل الفحوصات بنجاح وصحته جيدة".

وأضاف "التحق يوم 18 ايار السادسة صباحا وفي اليوم ثاني اتصلوا بنا وقالوا في الانعاش"، كاشفا أن "ملامح الطالب تغيرت وآثار نزف في يده لا نعرف السبب".

ولفت الى أنه "لديه فشل وضعف القلب"، مضيفا "سألنا طلاب قالوا تعرضنا لضغوطات وهناك قلة مياه والجلوس تحت الشمس".

وكان وجه، اليوم الأربعاء، بإعفاء كل من رئيس الأكاديمية العسكرية ومعاونه، وعميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص، وسحب يدهم من العمل على خلفية وفاة طالبين من طلاب الكلية في .

كما أمر ، اليوم الأربعاء، بإقالة عميد الكلية العسكرية الرابعة ‏وآمر الفوج المختص من مناصبهم نتيجة إصابة (9) من طلاب الدورة (89) ووفاة أحدهم بعد وعكة صحية نقلوا على إثرها إلى .