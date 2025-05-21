سقوط صهريج من جسر في تكريت

أفاد مصدر محلي، الأربعاء، بسقوط صهريج من في بمحافظة

وقال المصدر في حديث لـ ، " حادث سقوط صهريج وتضرر أخرى اثر حادث على المؤدي إلى العلم"، موضحا أن "الصهريج سقط على ضفاف نهر من أعلى الجسر".

وأضاف المصدر أن "سبب الحادث وضع كتلة كونكريتية في وسط الجسر لإنجاز عمل صيانة الجوينات الخاصة بالجسر".