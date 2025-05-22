وقالت ، ان مدير عام تربية فيصل، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لمحاسبة المخالفين للتعليمات الوزارية في عدد من مراكز الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية.وأضافت ان "هذه الخطوة تأتي على خلفية قيام بعض المراقبين بتصوير أسئلة مادة الرياضيات للامتحانات العامة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد توزيعها بدقائق، في مخالفة صريحة للضوابط والتعليمات الامتحانية المعتمدة من قبل ".وأكد أن "تربية البصرة لن تتهاون مع أي تصرف يسيء للعملية التربوية وثمرتها الأساس الامتحانات"، مشيرًا إلى أن "اللجنة باشرت أعمالها فورًا، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق حال الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة".وأضاف المدير العام أن "المديرية تتابع الموضوع بجدية عالية، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق المتورطين ، حفاظًا على نزاهة وشفافية العملية الامتحانية وضمانا لمستقبل أبنائنا وبناتنا الطلبة".ويشكك مراقبون بالوصول الى اية نتيجة من هذه اللجنة التحقيقية مع وجود مئات المعلمين المراقبين وجميعهم يحملون هواتفهم النقالة، الامر الذي سيجعل التوصل الى الفاعل امرا "مستحيلا"، الا اذا قامت مديرية تربية البصرة جماعية للمعلمين وهو ما لا تقدم عليه بالتأكيد في ظل توقيت حرج وخلال اجراء الامتحانات الوزارية.ويوم امس، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما الصفحات المحلية في البصرة، أسئلة امتحانات السادس الابتدائي لمادة الرياضيات، بعد فترة قليلة من توزيع الأسئلة، فيما يقول مراقبون أن أساسا يقطع ولا يعود الا بعد الساعة الثامنة صباحا، ما يعني ان التسريب بعد هذا الوقت ربما لاجدوى منه لان الطلاب سيكونون داخل القاعات الامتحانية أساسا، لكن تسريب الأسئلة قد يفيد من يعتمد على الاتصال الهاتفي وسماعات الاذن حيث يتم حل الأسئلة في الخارج وتلقين الأجوبة الى الطلاب داخل الصف عبر السماعات.