سوق الحي "ميت ولا يشبه اسمه".. إضراب شامل للمحال وأهالي واسط بلا سوق (صور)

واظهرت صور حصلت عليها ، توقف الحياة بالكامل في سوق الحي مع اغلاق جميع المحال، وهو اضراب فريد من نوعه، سيجعل أهالي الحي بلا فرصة لسد احتياجاتهم اليومية من السلع والغذاء، فيما تم تعليق لافتات على المحال حملت عبارة "قطع الاعناق ولا قطع الارزاق".ويقول وهو صاحب عدد من المحال في سوق الحي، ان "آخر مرة سددنا أجور البلدية كان عام 2018 ومن لم يأتوا الينا"، مشيرا الى انه "الان بدأت تخرج علينا أموال متراكمة وتطالبنا البلدية باموال تصل الى 6 و9 ملايين لكل محل، واقل مبلغ مفروض في السوق بلغ 3.5 مليون دينار".وأوضح أن "البلدية فرضت على مايبدو 600 الف دينار بالسنة على كل محل، بينما في بالشورجة على سبيل المثال يأخذون 80 الف دينار فقط بالسنة".وأكد أن "بعض المحلات صغيرة ولا تطرح نفايات أساسا"، مشيرا الى انه "لديه محل لا تبلغ قيمة البضائع فيه سوى 400 الف دينار فقط، بينما تطالبني البلدية باجور نفايات تبلغ 6 ملايين دينار".ونفى "وصول او دخول كوادر البلدية الى السوق وتنظيف ورفع نفايات المحال أساسا"، مشيرا الى ان "أصحاب المحال هم من يقومون بتنظيف السوق ويؤجرون عجلات حمل أحيانا لنقل النفايات".