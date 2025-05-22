بيئة المثنى تعلن انخفاض ملوحة نهر الفرات إلى النصف.. ما السبب؟

وأوضح مدير البيئة في المحافظة أن نتائج مؤشر TBS للعكورة في النهر تراجعت إلى 1585 جزءًا، بينما بلغت نتائج مؤشر الـ EC (التوصيل الكهربائي) 2525، ما تسبب في أمراض جلدية وسرطانية وأثر سلبًا في الزراعة والأنشطة الاقتصادية والمجتمعية.وأشار إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين لمذبات الصرف الصحي، مع بدء العمل قريبًا على بناء ثماني محطات معالجة للصرف الصحي وربط المذبات بهذه المحطات، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وذكر أن هناك مشاريع ثماني محطات معالجة جديدة أطلقها ، وستدخل قريبا مرحلة التنفيذ في المحافظة.