التربية تشرع بإطلاق أول منظومة مراقبة الكترونية للامتحانات في ميسان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "ضمن خطط تحصين العملية الامتحانية والحفاظ على مجهود الطلبة الدراسي من الخروقات والتلاعب، شرعت وزارة التربية/ للتربية في بإطلاق أول منظومة مراقبة ذكية في عشر قاعات امتحان ومركز الفحص واللجنة الفرعية تحت إشراف الصگري".وأضافت الوزارة، أن "هذه البرامج الإلكترونية تعد إحدى الخطوات المُحكمة التي وجه بتنفيذها وزير التربية لضمان انسيابية العملية الامتحانية ومن المؤكد انها ستمتد لتشمل المراكز الامتحانية للدراسة الاعدادية لقدرتها على ضبط ومراقبة القاعات بشفافية ونزاهة عاليتين وتنأى بالملاكات التعليمية والطلبة من الغبن وتُحقق التقييم التربوي".