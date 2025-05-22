العدل تطلق خدمة لرعاية قاصري الرصافة عبر بوابة "أور" الحكومية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع في لمجلس الوزراء، ودائرة التخطيط العدلي في الوزارة، عبر "أور" للخدمات الحكومية الإلكترونية".وأضافت الوزارة، أن "إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز والقانونية لفئة القاصرين، وتطوير آليات العمل من خلال التحول الرقمي والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق الوصول إليها".