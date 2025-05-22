القضاء: إطلاق سراح 3839 محكوماً بموجب قانون العفو خلال أيار الحالي

ونشر المجلس وردت لـ ، حول تطبيق قانون تعديل رقم 27 لسنة 2016 المعدل للفترة من 1 – 22 أيار الحالي.وأوضحت الإحصائية أن "عدد المطلق سراحهم بموجب القانون من المواقف والسجون من الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات هو (3839)، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض والمكفلين والمحكومين غيابياً إلى (11524)".وذكرت أن "المبالغ المستردة للفترة المشار اليها أعلاه كان مقدارها (4.712.291.591) أربعة مليارات وسبعمائة واثني عشر مليون ومائتين وواحد وتسعين ألف وخمسمائة وواحد وتسعين ديناراً".ولفتت إلى أنه "بعد إضافة الارقام أعلاه إلى ما تم الإعلان عنه بتاريخ 13 أيار، يكون مجموع المطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف هو (23220) ثلاثة وعشرين ألف ومائتين وعشرين شخصا".وتابعت أن "مجموع المتهمين المشمولين الصادرة بحقهم مذكرات قبض أو استقدام أو مكلفين أو صادرة بحقهم احكام غيابية (105121) مائة وخمسة الف ومائة وواحد وعشرين شخصا، اما المبالغ المستردة فقد بلغ مجموعها (16.653.748.583) ستة عشر مليار وستمائة وثلاثة وخمسين مليون وسبعمائة وثمانية واربعين الف وخمسمائة وثلاثة وثمانين دينار".