تسجيل إصابة بالحمى النزفية في واسط

وقال المصدر في حديث لـ ، "تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية لرجل ثلاثيني من سكان ناحية جصان في ".

وأضاف المصدر أن "حالة المصاب الصحية جيدة غير مخيفة".



والحمى النزفية هي مجموعة متنوعة من أمراض الحيوان والإنسان وتكون ناجمة عن خمس عائلات مختلفة من الفيروسات، وتتميز باضطرابات نزفية وحمى يمكن أن تتطور إلى حمى شديدة والموت في بعض الحالات.