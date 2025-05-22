مصرع ثلاثة شباب بينهم رياضي بحادث سير في السليمانية

وقال المصدر في حديث لـ ، "فقدت قضاء اليوم ثلاثة من شبابها بحادث سير إثر سقوط سيارة من فوق كلار".

وأضاف المصدر أن "من بين الضحايا لاعب في رياضة ولاعب نادي شيروانة"، مشيرا الى أن "الحادث تسبب باحتراق السيارة بالكامل".