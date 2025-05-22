بابل.. إنقاذ فتاة من محاولة انتحار بشط الهاشمية

وقالت القيادة في بيان، "تمكنت مفارز شرطة النجدة النهرية التابعة لقيادة شرطة من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها في شط الهاشمية، وقد اتخذ المختص الإجراءات القانونية المتبعة حيال الحادث".

وأشاد قائد بـ"الجهود البطولية لمفارز النجدة النهرية وسرعة استجابتهم".