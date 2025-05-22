انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط

أفاد مصدر أمني، الخميس، بانتحار طالب بعد عودته من في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "شهدت ، وتحديدا منطقة ، حادثة انتحار لطالب في الصف الثالث المتوسط يبلغ من العمر 15 عاما".

وأضاف المصدر أن "الطالب انتحر بعد عودته من اليوم".