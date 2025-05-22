عمرها 4 اشهر.. إحباط عملية بيع طفلة من قبل والديها في ديالى

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ ، انه "رصدت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في معلومات تفيد بوجود متهمان يرومان بيع ابنتهما البالغة من العمر (4) أشهر مقابل مبلغ ".واشارت الى انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري مختص ومتابعة ميدانية وفنية مكنتها من إلقاء القبض على المتهمان بالجرم المشهود بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".وتابعت، انه "ولدى التحقيق معهما اعترفا صراحةً عن نيتهما بيع الطفلة مقابل مبلغ مالي"، مشيرة الى انه "سُلم المتهمان مع الطفلة الى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية".