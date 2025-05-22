العراق يستعيد ثلاث قطع أثرية نادرة من أمريكا

أعلنت والآثار، الخميس، عن استعادة ثلاث قطع أثرية نادرة من .

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وقالت الوزارة في بيان، "تم استعادة ثلاث قطع أثرية نادرة تعود للحضارتين والبابليّة، جرى تسلُّمها في بالتعاون مع المختصة في ".

وأوضح البيان أن "عملية الاسترداد جاءت ثمرةً لتنسيق مشترك بين في ، ووحدة مكافحة تهريب الآثار في لولاية ، في إطار الجهود المستمرة لحماية الإرث الثقافي العراقي واستعادة ما تم تهريبه خلال العقود الماضية".



