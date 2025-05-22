المرور تعلن قطع طريقين في بغداد

أعلنت ، مساء الخميس، عن قطع طريقين لغرض الاكساء في .

وقالت المرور في بيان، "لوجود أعمال صب واكساء سيتم قطع الطريق الرابط من تقاطع الطوارئ بإتجاه يبدأ القطع الساعة الثانية عشرة مساءً ولغاية الصباح الباكر".

وأضاف البيان "قطع الطريق القادم من منطقة الشالجية باتجاه لغرض اكساء الطريق وذلك لانتهاء أعمال مجسر الطوبجي لغرض الافتتاح 6/1 ويكون الطريق البديل من الشالجية باتجاه مجسر "، مشيرا الى أن "مدة القطع من مساء اليوم الخميس ولغاية صباح يوم السبت".