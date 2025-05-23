مصادر: ترامب يُمهل إيران أسبوعين لإخراج الفصائل المسلحة من العراق.. ماذا سيحصل؟

ونقلت وكالة ارام عن المصادر التي تعمل في الخارجية العراقية، قولها إن "الرسالة الأمريكية لطهران ضمت في محتواها فتح لـ 31 موقعاً عسكرياً، ومنشآت نووية، ومراكز بحثية للتفتيش من جانب خلال الأسابيع المقبلة، وقدمها حسين إلى المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته".وأكدت المصادر العراقية أن "الرسالة نبهت إلى وجود اتجاه لتصعيد أمريكي على إيران سيتحدد إن كان جزئياً أم كلياً خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب مدى التجاوب مع هذه الرسالة من عدمه وسرعة تنفيذ ما جاء بها".وجاء في الرسالة، بحسب المصادر، أن "عملية تفتيش تلك المواقع من قِبل خبراء أمريكيين منفصلة تماماً عن ما يجري من مفاوضات بين وطهران للوصول إلى اتفاق نووي بوساطة عُمانية"، موضحة ان "واشنطن نقلت هذه الرسالة إلى حتى يقدمها الوزير خلال زيارته إلى إيران المقررة سلفاً".وقالت المصادر إن "ما جاء من شروط قاطعة في الرسالة الأمريكية إلى نتج عنها علو نبرات المسؤولين الإيرانيين، مؤخراً، والتي خرجت حول رفضهم المساس بحقوقهم في عملية "تخصيب اليورانيوم" على الرغم من أنه كانت هناك تفاهمات تُجرى في الجولة الأخيرة بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين حول الوصول إلى نقطة وسط في ملف التخصيب".وكان مسؤولين عراقيين كبار قد اجتمعوا مع مسؤولين في الأمريكي ، بناءً على دعوة وجهت لهم، لترتيب عملية منتظرة تتعلق بالفصائل المسلحة في .وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن "الهدف من هذه الاجتماعات الوقوف على بعض الأوضاع الخاصة بتواجد الفصائل المسلحة في مواقع عدة في العراق، ومدى قدراته التسليحية في العاصمة بغداد.وبينت المصادر في وقت سابق، أن هناك عملية مرتقبة من جانب الولايات المتحدة تجاه قوة الوجود الإيراني في العراق، وأن هناك تنسيقاً أمريكياً مع جهات عراقية لوضع خطة للحفاظ على المؤسسات الحكومية والدواوين من أي قوات قد تعمل على احتلال مواقع حكومية في حال اتخاذ بغداد أيّ إجراءات خلال الفترة المقبلة.