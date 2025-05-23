غضب مبكّر.. غياب الكهرباء والماء يخرج أهالي الشافعية من منازلهم لساحات التظاهر

ونظم أهالي قضاء الشافعية غربي ، اليوم الجمعة، تظاهرة احتجاج على انقطاع الكهرباء والماء ونقص الخدمات الأساسية في القضاء، حيث خرج العشرات الى الشارع الرئيسي للقضاء لتثبيت مطالبهم باساسيات الحياة.وتتسبب التجاوزات على مياه الأنهر او تقليل حصص الاطلاقات المائية في أوقات عدم وجود فترة سقي للمزروعات، تتسبب بتراجع كميات المياه الواصلة الى بعض الاقضية والنواحي، فيما تتراجع ساعات التجهيز الكهربائي مع ارتفاع الحرارة وبدء المواطنين تشغيل أجهزة التبريد مما يرفع كمية الاستهلاك بالإضافة الى تراجع ضغط الغاز الإيراني وفقدان 3500 ميغا واط، الامر الذي يؤدي الى تراجع التجهيز في مختلف المناطق.