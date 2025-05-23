المرور تنشر توصيات عاجلة للمواطنين

وذكرت المديرية ان "حر الصيف لا يتحمل الإهمال"، مبينة ان "التوصيات وفقا للمديرية:-فحص الإطارات والسوائل والمكيف قبل القيادة.-لا تترك أطفالا او عبوات مضغوطة داخل السيارة.- احتفظ بطفاية حريق ومياه واسعافات أولية-حافظ على مسافة امان والتزام بالسرعة المحددة.