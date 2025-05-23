صحة النجف تصدر توضيحا بشان مقطع فيديو لممرض اعتدى لفظيا على مريض

وقال مدير اعلام الدائرة لـ ، انه "بناء على الفديو المتداول حول اعتداء ممرض على مريض لفظيا في المستشفى الألماني، فأن المريض لديه الحق الكامل في المعاملة الطيبة مهما كانت الظروف".واضاف ان "مدير صحة المحافظة وزجه بفتح تحقيق حول ملابسات القضية"، مبينا انه "بالنسبة للمواطن فان ابوابنا مفتوحة في اي وقت للشكوى من قبل المواطن".