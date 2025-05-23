تعليق من التربية حول الأسئلة الوزارية

وقال المتحدث باسم الوزارة ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، ان "الأسئلة الوزارة يتم وضعها من قبل لجان فنية متخصصة ضمن للامتحانات، وتخضع لمعايير علمية دقيقة تراعي شموليتها للمنهج الدراسي".وأضاف أن "الوزارة تمتلك رؤية واضحة لإدارة ملف الامتحانات، من إعداد الأسئلة إلى عملية التصحيح".وحول نظم الرقابة الإلكترونية، ذكر السيد ان "إدخال نظم الرقابة الإلكترونية في الامتحانات الوزارية يهدف إلى تعزيز الأمان وضبط الإجراءات داخل المراكز الامتحانية".وبين ان "الغرض الأساسي من استخدام الأساليب والأدوات الجديدة، كالكاميرات والأنظمة الإلكترونية، هو رفع مستوى الأمان، فضلاً عن تسهيل متابعة الإجراءات والآليات المتعلقة بها".