الاحتيال العقاري في الكرخ الثانية: ضحايا يدفعون 400 مليون دينار لأراضٍ مزورة

نفذت عصابة محترفة، بالتعاون مع موظفي في ، واحدة من أخطر عمليات الاحتيال العقاري في ، حيث باعت قطع أراضٍ تعود ملكيتها للدولة لمواطنين بمستندات وسندات رسمية صادرة من الدائرة ذاتها.إليكم ما رواه الضحايا لعدسة .