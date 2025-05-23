منذ انطلاق التفويج.. صحة الانبار: تقديم الخدمات الطبية الى 5407 حاجًا (صور)

وذكرت في بيان ورد لـ ، أنه "اختتمت وبتنفيذ ميداني مباشر من ، مرحلة التفويج لحجاج بيت الله الحرام من منفذ الحدودي، وذلك بعد تسعة أيام متواصلة من العمل الصحي المكثف، الذي شهد تقديم خدمات طبية شاملة لضمان صحة وسلامة الحجاج الكرام".وأشارت الى انه "شهد اليوم الأخير من التفويج تقديم الرعاية الصحية لـ (289) حاجًا، ليرتفع بذلك مجموع من تلقوا الرعاية الطبية منذ انطلاق التفويج إلى (5,407) حاجًا، وتضمنت الخدمات فحوصات روتينية كـ قياس ضغط الدم ومستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى العلاجات والضمادات للحالات التي تطلبت تدخلًا مباشرًا".وتابعت، أن "دائرة لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ الخطة الصحية الخاصة بالتفويج، من خلال كوادرها الطبية المنتشرة ميدانيًا والتي واصلت العمل ليلًا ونهارًا لتأمين الرعاية المثلى لضيوف ، وفق خطة استباقية مدروسة ومتكاملة"، مبينة انه "تم خلال هذا اليوم تسجيل دخول (1,776) حاجًا من مختلف المحافظات العراقية، ليصل إجمالي عدد الحجاج الوافدين من خلال منفذ عرعر إلى (24,432) حاجًا، وسط متابعة صحية دقيقة تشرف عليها فرق ميدانيًا".وجددت وزارة الصحة "إشادتها وتقديرها العالي لجهود دائرة صحة الأنبار، التي قدمت أنموذجًا يُحتذى به في العمل الصحي الميداني"، مؤكدةً "استمرار دعمها لكوادرها العاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان أعلى درجات السلامة والرعاية لضيوف الرحمن".