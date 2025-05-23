بعد حادثة وفاة الطالبين.. رئاسة اركان الجيش توجه بتعديل جدول اوقات التدريب

وقال المصدر لـ ، إن "رئاسة أركان الجيش وجهت بتعديل جدول التدريب لكافة الدورات".وأشار الى ان "أوقات التدريب يكون من الساعة السادسة صباحًا حتى العاشرة صباحًا ومن الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساء"، مبيناً أنه "التوجيه أكد على إلغاء التدريب عند الظهر في الصيف".