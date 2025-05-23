انقطاع تام للتيار الكهربائي في نينوى

وقالت المصادر للسومرية نيوز، ان "سقوط برجين بخط قيارة-الشرقاط إثر عاصفة ترابية تسبب بخروج الكهرباء الوطنية عن الخدمة بمدينة ".الجهات المختصة لم تصدر حتى الآن بيانًا رسميًا لتوضيح أسباب الانقطاع أو توقيت عودة الخدمة.