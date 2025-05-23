عاصفة شديدة تضرب أربيل وتتسبب باقتلاع أشجار



ضربت عاصفة قوية، مساء اليوم الجمعة، عدداً من مناطق ، من بينها قضاء عنكاوه، ما أدى إلى اقتلاع عدد من الأشجار الكبيرة من جذورها، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.



وأفاد شهود عيان لـ ، بأن العاصفة ترافقت مع رياح شديدة تسببت بأضرار مادية في بعض الممتلكات العامة والخاصة.



ولم تُصدر السلطات المحلية في بيانًا رسميًا بعد بشأن الحادثة أو الإجراءات المتخذة. وأفاد شهود عيان لـ ، بأن العاصفة ترافقت مع رياح شديدة تسببت بأضرار مادية في بعض الممتلكات العامة والخاصة.ولم تُصدر السلطات المحلية في بيانًا رسميًا بعد بشأن الحادثة أو الإجراءات المتخذة.