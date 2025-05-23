حريق هائل يلتهم أكثر من 700 دونم زراعي في محيط أربيل



اندلع حريق واسع النطاق في محيط ، مساء الجمعة، طال أكثر من 700 دونم من الأراضي الزراعية، وذلك بعد ساعات من العاصفة الشديدة التي ضربت المدينة وعددًا من أقضيتها.



وأفادت مصادر محلية لـ ، بأن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مواقع النيران لمحاولة السيطرة على الحريق.

ولم تُسجل حتى الآن أي خسائر بشرية، وفق المصادر. وأفادت مصادر محلية لـ ، بأن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مواقع النيران لمحاولة السيطرة على الحريق.ولم تُسجل حتى الآن أي خسائر بشرية، وفق المصادر.