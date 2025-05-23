مرضى يجلبون مراوح شحن لمستشفى بالنجف بسبب عطل أجهزة التبريد



تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عدداً من المراجعين وهم يستخدمون مراوح شحن داخل ردهة طوارئ في .



وقالت مصادر محلية، ان ذلك بسبب تعطل أجهزة التبريد (السبالت) في المستشفى.



حتى اللحظة، لم تُصدر الجهات المعنية أي توضيح رسمي حول أسباب العطل أو موعد معالجته.