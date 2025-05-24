حرارة اربعينية واجواء شتوية في العراق.. ماذا يحصل؟

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم المتفرقة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي مع قرصة لتساقط امطار رعدية في خاصة في اقسامها الشرقية، وتصاعد للغبار في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية درجات الحرارة تنخفض قليلا في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".وأضافت ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".