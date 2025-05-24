مصدر: الجنابي الأقرب لتولي إدارة الاكاديمية ولم يصدر تكليف رسمي حتى الان

وقال المصدر لـ ، ان "الفريق احمد هو الأقرب لتولي إدارة الاكاديمية العسكرية خلفا لناصر الذي تمت اقالته على خلفية وفاة طالبين خلال التدريب في الكلية العسكرية الرابعة بذي قار".وأضاف المصدر انه "لم يصدر حتى الان أي تكليف رسمي للجنابي".