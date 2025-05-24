العراق يسجل أربع هزات أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية

وذكرت الهيئة في بيان، إن الهزات وقعت قرب الحدود العراقية-الإيرانية، وتحديداً في مناطق ضمن ، وقضاء في ، إضافة إلى هزات داخل الأراضي الإيرانية، لافتا الى ان أن شدّة الهزات تراوحت بين 2.8 إلى 3.4 درجات على مقياس ريختر.وأكدت على أهمية "اعتماد أسس البناء المقاوم للزلازل"، باعتباره "السبيل نحو مدن أكثر أماناً واستقراراً".