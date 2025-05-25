أغلب تقاطعات ومجسرات بغداد "حمراء".. اليكم الموقف المروري الحالي في العاصمة

– محليات



شهدت معظم شوارع وتقاطعات وجسرات العاصمة ، صباح اليوم الأحد، زحامات بين متوسطة وخانقة مع ذروة حركة المركبات والموظفين والمواطنين المتوجهين لأماكن عملهم.





فيما يلي خارطة بأهم الشوارع المزدحمة:

الموقف المروري في



-جسر صليخ مزدحم

-مجسّر الشعب مزدحم

-جسر البنوك مزدحم

-جسر الميكانيك مزدحم

-جسر مزدحم

-جسر الطابقين مزدحم

-الجسر المعلق مزدحم

-سريع الدورة مزدحم

-محمد القاسم مزدحم

-مجسّر الأمانة مزدحم

-مجسّر العلوية مزدحم

-مجسّر مزدحم

-مجسر قرطبة مزدحم

-جسر السنك مزدحم

-جسر الجمهورية مزدحم

-جسر باب المعظم مزدحم

-جسر الاعظمية مزدحم

-جسر الصرافية مزدحم

-جسر باتجاه مزدحم

-مجسّر مزدحم

-شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

-منطقة ونفقها مزدحمة

-تقاطع ميسلون مزدحم

-تقاطع النخيل مزدحم

-كورنيش الاعظمية مزدحم

-شارع مزدحم

-المنطقة الخضراء مزدحمة

-باب المعظم مزدحم

-شارع مزدحم

-نفق مزدحم

-شارع دمشق مزدحم

-شارع مزدحم

-شارع الرواد مزدحم

-شارع مزدحم

-تقاطع براثا مزدحم

-العطيفية مزدحمة

-ساحة كهرمانة مزدحمة

-شارع فائق مزدحم

-شارع الجوازات مزدحم

فيما يلي خارطة بأهم الشوارع المزدحمة:الموقف المروري في-جسر صليخ مزدحم-مجسّر الشعب مزدحم-جسر البنوك مزدحم-جسر الميكانيك مزدحم-جسر مزدحم-جسر الطابقين مزدحم-الجسر المعلق مزدحم-سريع الدورة مزدحم-محمد القاسم مزدحم-مجسّر الأمانة مزدحم-مجسّر العلوية مزدحم-مجسّر مزدحم-مجسر قرطبة مزدحم-جسر السنك مزدحم-جسر الجمهورية مزدحم-جسر باب المعظم مزدحم-جسر الاعظمية مزدحم-جسر الصرافية مزدحم-جسر باتجاه مزدحم-مجسّر مزدحم-شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم-منطقة ونفقها مزدحمة-تقاطع ميسلون مزدحم-تقاطع النخيل مزدحم-كورنيش الاعظمية مزدحم-شارع مزدحم-المنطقة الخضراء مزدحمة-باب المعظم مزدحم-شارع مزدحم-نفق مزدحم-شارع دمشق مزدحم-شارع مزدحم-شارع الرواد مزدحم-شارع مزدحم-تقاطع براثا مزدحم-العطيفية مزدحمة-ساحة كهرمانة مزدحمة-شارع فائق مزدحم-شارع الجوازات مزدحم