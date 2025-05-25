هيئة الحج تعلن انتهاء التفويج البري بوصول آخر القوافل للديار المقدسة

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ ، أن "آخر القوافل البرية دخلت الى ، وبذلك سجلت الهيئة نجاح خطتها الخاصة بالتفويج البري لضيوف الى الديار ، خلال ١٠ ايام من العمل المتواصل بالتعاون مع القوات الأمنية البطلة بمختلف صنوفها، وادارات المحافظات كافة ووزارة والجهات المعنية في ".واشارت الى ان "الهيئة سيرت نحو ١٠٥٠ حافلة من جميع انحاء البلاد وبضمنها ".وأكدت الهيئة، انها "لم تسجل اي حادث عرضي لحافلات الحجاج خلال عملية التفويج البري سواء في الأراضي العراقية أو في المملكة العربية ".