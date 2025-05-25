افتتاح نواد للروبوت والذكاء الاصطناعي في 3 محافظات عراقية قريباً

وقالت مديرة نوادي الروبوت في المكتب، رغد الشابندر، "للمكتب تواصل مع كل من محافظات وواسط ونينوى، لإطلاق نواد للروبوت والذكاء الاصطناعي فيها بعد العاصمة ، بالاشتراك مع للشباب ومكتب مستشار للذكاء الاصطناعي".وبيّنت، أن "المتدربين سيكتسبون في نهاية البرنامج مهارات تقنية وتطبيقية ستساعدهم على إيجاد فرص عمل، وإنشاء مشاريع ريادية من شأنها أن تسهم في نمو الاقتصاد المعرفي للبلاد، فضلاً عن حصولهم على شهادة خبرة دولية، بالإضافة إلى قرض ميسر مدعوم من والشؤون الاجتماعية".وأكدت، أن "النوادي افتتحت في بغداد بمناطق البنوك والعامرية والصدر، لتوفير تدريب متخصص في مفاهيم الرابعة، التي تمثل أربعة محاور هي (المهارات الحياتية والتقنيات البرمجية والتقنيات التكنولوجية وتقنيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي)"، مشيرة إلى أن "المشروع وصل إلى نهاية المحور الأول، على أن يبدأ المحور الثاني بعد انتهاء امتحانات طلبة المراحل المنتهية حضورياً".وبينت الشابندر، أننا "لمسنا بعد افتتاح هذه النوادي وجود عدد من الطلبة في كليات الهندسة والطب والصيدلة وهندسة البرامجيات وعلوم الحاسبات، لديهم رغبة بالتعلم، وهم متعاونون معنا، مع رغبتهم في التعلم أكثر"، موضحة "سيتم إلقاء محاضرات أسبوعية من قبل أساتذة خبراء ومختصين في تلك المجالات من ورومانيا وغيرهما من الدول، لاكتساب معرفة وخبرة أكثر في تلك الجوانب، لأهمية واستخدامه في مجالات الزراعة والصناعة والطب".وأضافت، أن "مثل هذه النوادي في المحافظات يمكن أن تشجع الطلبة على رؤية العالم الخارجي كيف يفكر وأين وصل بالتقنيات التكنولوجية، ولتكون لهم القدرة على أن يكونوا الأفضل خلال المراحل المقبلة في مثل هذه التخصصات، نظراً لتمتع الطلبة العراقيين بالخبرة النظرية من دون أن يكون لهم الوقت الكافي لتعلم الخبرة العملية".