افتتاح نواد للروبوت والذكاء الاصطناعي في 3 محافظات عراقية قريباً

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. توقيف ضابط وجنود بعد محاولة اعتقال أشخاص و"ترويع عوائل"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527480-638837584711092710.jpg
افتتاح نواد للروبوت والذكاء الاصطناعي في 3 محافظات عراقية قريباً
محليات
2025-05-25 | 04:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
494 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
يعتزمُ مكتب مستشار
رئيس الوزراء
لشؤون
الذكاء الاصطناعي
، افتتاح نواد للروبوت في ثلاث محافظات خلال المرحلة المقبلة.
وقالت مديرة نوادي الروبوت في المكتب،
الدكتورة
رغد الشابندر، "للمكتب تواصل مع كل من محافظات
ديالى
وواسط ونينوى، لإطلاق نواد للروبوت والذكاء الاصطناعي فيها بعد العاصمة
بغداد
، بالاشتراك مع
المجلس الأعلى
للشباب ومكتب مستشار
رئيس الوزراء
للذكاء الاصطناعي".
وبيّنت، أن "المتدربين سيكتسبون في نهاية البرنامج مهارات تقنية وتطبيقية ستساعدهم على إيجاد فرص عمل، وإنشاء مشاريع ريادية من شأنها أن تسهم في نمو الاقتصاد المعرفي للبلاد، فضلاً عن حصولهم على شهادة خبرة دولية، بالإضافة إلى قرض ميسر مدعوم من
وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية".
وأكدت، أن "النوادي افتتحت في بغداد بمناطق البنوك والعامرية والصدر، لتوفير تدريب متخصص في مفاهيم
الثورة الصناعية
الرابعة، التي تمثل أربعة محاور هي (المهارات الحياتية والتقنيات البرمجية والتقنيات التكنولوجية وتقنيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي)"، مشيرة إلى أن "المشروع وصل إلى نهاية المحور الأول، على أن يبدأ المحور الثاني بعد انتهاء امتحانات طلبة المراحل المنتهية حضورياً".
وبينت الشابندر، أننا "لمسنا بعد افتتاح هذه النوادي وجود عدد من الطلبة في كليات الهندسة والطب والصيدلة وهندسة البرامجيات وعلوم الحاسبات، لديهم رغبة بالتعلم، وهم متعاونون معنا، مع رغبتهم في التعلم أكثر"، موضحة "سيتم إلقاء محاضرات أسبوعية من قبل أساتذة خبراء ومختصين في تلك المجالات من
بريطانيا
ورومانيا وغيرهما من الدول، لاكتساب معرفة وخبرة أكثر في تلك الجوانب، لأهمية
الذكاء الاصطناعي
واستخدامه في مجالات الزراعة والصناعة والطب".
وأضافت، أن "مثل هذه النوادي في المحافظات يمكن أن تشجع الطلبة على رؤية العالم الخارجي كيف يفكر وأين وصل بالتقنيات التكنولوجية، ولتكون لهم القدرة على أن يكونوا الأفضل خلال المراحل المقبلة في مثل هذه التخصصات، نظراً لتمتع الطلبة العراقيين بالخبرة النظرية من دون أن يكون لهم الوقت الكافي لتعلم الخبرة العملية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
بيل غيتس: 3 مهن ستصمد في وجه الذكاء الاصطناعي
03:55 | 2025-04-04
توجه لتأسيس جامعة عراقية - صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي
11:10 | 2025-05-14
الإمارات ترصد هلال العيد بـ"الدرون" والذكاء الاصطناعي
08:17 | 2025-03-29
الخطوة الأولى من مدارس الأيتام.. بغداد تشهد افتتاح صفوف الذكاء الاصطناعي
04:18 | 2025-05-06
افتتاح نواد للروبوت والذكاء الاصطناعي
3 محافظات عراقية قريباً
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
30.39%
03:56 | 2025-05-24
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-05-24
الأنواء الجوية تبشر العراقيين
محليات
24.01%
02:54 | 2025-05-24
الأنواء الجوية تبشر العراقيين
02:54 | 2025-05-24
حرارة اربعينية واجواء شتوية في العراق.. ماذا يحصل؟
محليات
23.17%
02:03 | 2025-05-24
حرارة اربعينية واجواء شتوية في العراق.. ماذا يحصل؟
02:03 | 2025-05-24
الهلال يتوصل إلى اتفاق نهائي مع رونالدو
رياضة
22.43%
08:25 | 2025-05-24
الهلال يتوصل إلى اتفاق نهائي مع رونالدو
08:25 | 2025-05-24
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
العراق في دقيقة
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
العراق في دقيقة
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
العراق في دقيقة
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
العراق في دقيقة
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
اخترنا لك
بتعاون تركي.. أمانة بغداد تعتزم أنشاء "حديقة الزيتون" في متنزه الزوراء
07:47 | 2025-05-25
السومرية تنشر أسماء المقبولين في المنحة الدراسية السلوفاكية
06:09 | 2025-05-25
التعليم تعلن توفر منح دراسية ماليزية
05:13 | 2025-05-25
استرداد 384 مليون دينار عن جريمة اختلاس مالي في ميسان
04:39 | 2025-05-25
هيئة الحج تعلن انتهاء التفويج البري بوصول آخر القوافل للديار المقدسة
03:36 | 2025-05-25
ملف المفقودين الإيزيديين يعود للواجهة.. دعوات إلى تكثيف الجهود
03:15 | 2025-05-25
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.