التعليم تعلن توفر منح دراسية ماليزية

– محليات



أعلنت ، اليوم الاحد، توفر منح دراسية ضمن برنامج (MTCP) للتعاون التقني الماليزي للعام 2025.



وأوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية التابعة للوزارة في بيان ورد لـ ، أن "آخر موعد للتقديم هو 2025/6/13 وأن مخصصة لنيل شهادة الماجستير في مجالات والأمن السيبراني والتحول الرقمي والاقتصاد والعلوم والهندسة والرياضيات والأمن الغذائي والتمويل الإسلامي والقانون والإدارة والسياسات العامة والعلوم البيئية المستدامة".

وأوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية التابعة للوزارة في بيان ورد لـ ، أن "آخر موعد للتقديم هو 2025/6/13 وأن مخصصة لنيل شهادة الماجستير في مجالات والأمن السيبراني والتحول الرقمي والاقتصاد والعلوم والهندسة والرياضيات والأمن الغذائي والتمويل الإسلامي والقانون والإدارة والسياسات العامة والعلوم البيئية المستدامة".