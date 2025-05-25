السومرية تنشر أسماء المقبولين في المنحة الدراسية السلوفاكية

وبحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، دعت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية المرشحين المقبولين إلى متابعة الموقع الرسمي لوزارة والبحث العلمي إلى حين ورود قبولاتهم الرسمية من الجانب المانح.الأسماء: