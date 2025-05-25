بتعاون تركي.. أمانة بغداد تعتزم أنشاء "حديقة الزيتون" في متنزه الزوراء

أمانة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الزيارة تضمنت إهداء السيدة (5000) شجرة تين وزيتون إلى أمانة بغداد، سيتم استخدامها في إنشاء "حديقة " ضمن ، كرمز للتعاون والصداقة بين المدينتين، كما جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين، تعبيراً عن عمق العلاقة وروح الشراكة.وأعربت رئيسة بلدية عن إعجابها بالتطور العمراني الذي تشهده بغداد، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين المدن في البلدين الجارين بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير المشاريع المشتركة.