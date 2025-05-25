تحديثات جوية: موجة غبار في هذه المناطق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "صور الأقمار الاصطناعية تشيرا إلى تشكّل موجة غبار كثيف في المناطق الجنوبية من ، نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية الجافة".وأضافت ان "الموجة اندفعت باتجاه ، واتجهت نحو والمناطق المحيطة بها، مسببة انخفاضاً في مدى الرؤية الأفقية إلى مستويات متدنية، خاصة في المناطق المكشوفة"، لافتة الى ان "هذه الكتلة الغبارية تواصل تحركها باتجاه البلاد، مترافقة برياح معتدلة إلى نشطة السرعة، على أن تبدأ بالتلاشي التدريجي مع ساعات الليل نتيجة لانخفاض سرعة الرياح".