الكهرباء تدفع أهالي الديوانية الى التظاهر

وقال مراسل ، ان "العشرات من احياء الصدور الأربعة في خرجوا مساء اليوم، في تظاهرة جابت شوارع مناطقهم والقريبة منها احتجاجا على تردي واقع الكهرباء في المحافظة".وأضاف ان "تظاهرة اخرى في قضاء الدغارة شمالي المحافظة احتجاجا على تدهور الكهرباء"، مطالبين "بإقالة مدير ".وذكر ان "المتظاهرين هددوا بالاعتصام المفتوح في حال عدم تحسين واقع الطاقة بمناطقهم".