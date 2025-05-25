العراق يقدم مقترحاً جديداً لحل مشكلة تعثر نقل الغاز من تركمانستان

وقال المتحدث باسم الوزارة للوكالة الرسمية وتابعتها ، إن " سبق أن وقع مع اتفاقية لتوريد الغاز، بحجم 20 مليون متر مكعب يومياً تصل العراق عبر الأنابيب التي تربط تركمانستان بإيران لحل مشكلة انحسار كميات الغاز الموردة من ".وأضاف، أن "الآلية هذه تعرضت للتعثر بسبب عدم قدرة على فتح حساب اعتماد تودع فيه أموال الغاز التركمستاني بسبب العقوبات كون الغاز يمر عبر الأنابيب الإيرانية ولم تحصل موافقة بذلك".وأوضح أن "الوزير يزور تركمانستان لحل الموضوع وهنالك مقترح عراقي باعتماد آلية Gas Swap أي نقل الغاز من تركمانستان إلى شمال ، على أن تعوض إيران ذات الكميات وترسلها للعراق".وأشار موسى إلى أن "العراق سيبقى بحاجة للغاز المستورد ومن بينه الغاز الإيراني لحين إكمال مشاريع إنتاج الغاز الوطني